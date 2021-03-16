وزير التنمية المحلية يكرم محافظ دمياط و6 نائبات للمحافظين وقيادات نسائية محلية

كرم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية العديد من القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي نحتفل به في 16 مارس الجاري ، وذلك تواكباً مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس، بالإضافة الى ذكري عيد الام في يوم 21 مارس.

حضور التكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى في القاهرة و آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة والعمل المحلي بالمحافظات.

وشمل التكريم كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الغذاء العالمي.

كما شمل التكريم أيضاً عدد من نائبات المحافظات وهم المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتورة نهال محمد بلبع نائبة محافظ البحيرة، والدكتورة جاكلين عازر نائبة محافظ الإسكندرية، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، والدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية، والدكتورة دينا محمد الدسوقي نائبة محافظ مطروح.

وكرم اللواء محمود شعراوي أيضاً عدد من القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات وهم منال عطية سكرتير عام محافظة الدقهلية، وفاطمة احمد سكرتير عام مساعد محافظة قنا، ونجوى العشيري سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، وعايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وفاتن إبراهيم رئيس حى فيصل بمحافظة السويس، وفريدة سيد رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة سوهاج، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

وكرم وزير التنمية المحلية المهندسة نهى أحمد السيد الفائزة الحاصلة علي جائزة "أفضل موظفة حكومية عربية" بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2019-2020، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الاسكندرية .

وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم لعام 2021 كرم اللواء محمود شعراوي ، السيدة / فاطمة أحمد راشد والعاملة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة فهي خير مثال للمرأة المصرية العاملة عموماً وللأم خصوصاً .