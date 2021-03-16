جدة - نرمين السيد - أعلِن أمس فى نيويورك فوز منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بجائزة الأمين العام للأمم المتحدة للإبداع لعام 2020، وهى جائزة سنوية يتم منحها لإحدى هيئات الأمم المتحدة تقديراً للمبادرات أو المشروعات المميزة من حيث الابتكار والتأثير الإيجابى الملموس، وتعد هذه المرة الأولى التى تفوز فيها المنظمة بالجائزة، حيث تم اختيار مشروع "التعليم من أجل العدالة" الذى تنفذه المنظمة كأفضل مشروع استخدم أساليب مبتكرة لتحقيق أهدافه فى عام 2020، ويقوم المشروع باستخدام الأدوات التكنولوجية والفنية المستحدثة لإدماج موضوعات سيادة القانون فى مناهج المراحل التعليمية المختلفة.





ورحبت غادة والى، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، بحصول المنظمة على جائزة الأمين العام للإبداع للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الإبداع يمثل ركيزة أساسية فى عمل المنظمة فى المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بإشراك الشباب والتفاعل معهم، وهو ما يجسده مشروع "التعليم من أجل العدالة" الذى قدم المكتب من خلاله الدعم لأكثر من 180 دولة فى إعداد المواد والأدوات التعليمية التى تجذب اهتمام الأطفال والشباب لتعريفهم بأهمية سيادة القانون، وتدريب المعلمين من أجل تحقيق ذلك، مع السعى للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، حيث استفاد من المشروع ما يقارب 2 مليون شخص حول العالم، وتم ترجمة المواد الخاصة بالمشروع إلى 15 لغة منهم اللغة العربية. وأضافت أن المشروع ينطوى على تطوير المناهج والأدوات فى كل المراحل التعليمية، حيث تقدم المنظمة الدعم لتعليم المرحلة الابتدائية "6 إلى 12 عام" عن طريق تطوير الألعاب والرسوم المتحركة والكتب التى ترسخ مبادئ النزاهة واحترام القانون عند الأطفال، وأيضاً فى المرحلة الثانوية "13 إلى 18 عامًا" من خلال إعداد مناهج تعليمية وألعاب إلكترونية وأنشطة تفاعلية تتناول موضوعات العدالة وسيادة القانون ومكافحة الجريمة، ذلك فضلاً عن تعاون المنظمة مع 665 جامعة فى 128 دولة لتطوير أكثر من 100 مقرر جامعى حول الموضوعات ذات الصلة بسيادة القانون مثل العدالة الجنائية، والنزاهة ومكافحة الفساد، والجريمة المنظمة، والإرهاب والتطرف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تفوز بجائزة الأمين العام للإبداع 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.