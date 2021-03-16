البرلمان يرفع جلساته العامة لـ 28 مارس

جدة - نرمين السيد - ودعا الأعضاء قبيل رفع الجلسة بالتشاور مع لجنة الزراعة بالبرلمان، والحكومة قبيل مناقشة باقى مواد مشروع القانون.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 28 مارس الجارى.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إقرار 4 اتفاقيات دولية، فضلا عن الموافقة على إحالة 19 اقتراحا برغبة مقدمين من الأعضاء للحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.