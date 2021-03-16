أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يستقبل منسق الأمم المتحدة بمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، "إلينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إفريقيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063.





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