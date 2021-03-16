النشرة المرورية: كثافات بكورنيش النيل.. والنصر بديلا عن صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، الذى يتقدمه الإعلامية شيماء حافظ، اليوم الثلاثاء، أن الأحجام انحسرت بمحافظة الإسكندرية فى منطقة سبورتنج إلى سيدى بشر، وظهرت كثافات بمحور أبوقير عند منطقة كفر عبده.

وتابع :"أن محافظة المنصورة ظهرت بها بعض الأحجام بشارعى المشاية وجيهان، وانحسرت الأحجام فى الغربية بشارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى المتجه إلى طنطا، وظهرت بعض الكثافات العالية بمحور 23 يوليو بمحافظة أسيوط".

وذكر أن الأحجام انحسرت فى بعض قطاعات الطرق الدائرية التى تشهد بعض الأحجام نتيجة أعمال التوسعة، ومن أبرزها أعلى مناطق الأتوستراد القادم من كارفور وأعلى مناطق المنيب والمرج، مشيًرا إلى أن اللواء محمود عبدالرزاق مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور، أكد على نشر الخدمات المرورية على الطرق كافة.

واستطرد أن معظم المحاور داخل محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضى تماما وسط انتشار الخدمات المرورية، وأوضح أن محافظة القاهرة ظهرت فيها بعض الأحجام خصوصًا عند محور كورنيش النيل القادم من معهد الأورام والمتجه إلى المعادى وأثر النبى وطالب بسلوك الأوتوستراد، كما أكد ظهور كثافات مرتفعة بشارع صلاح سالم وطالب بسلوك محور النصر بديلًا عنه.