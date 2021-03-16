تمثيل مصرى فى مهرجان شلتنهام ببريطانيا يونيو القادم

جدة - نرمين السيد - تستعد الدكتورة إيمان عامر، الحاصلة على بكالوريوس طب أسنان جامعة المنصورة، بعد فوزها بالمركز الأول فى مسابقة مختبر الشهرة فى موسمها الـ12 عن موضوعها "الآثار المزمنة للتوتر على المخ"، لتمثيل مصر فى المسابقة الدولية الافتراضية التى سينظمها مهرجان شلتنهام للعلوم فى المملكة المتحدة فى شهر يونيو القادم.





جاء ذلك خلال التصفيات النهائية للمسابقة التى تنظمها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى والتى أُقيمت فعالياتها بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وإليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة.

وفاز بالمركز الثاني الدكتور محمد عصمت طبيب امتياز بمستشفى أسيوط الجامعى عن عرض تقديمي بعنوان "متى تنتهى كورونا"، كما فازت بالجائزة المالية التي تقدمها الأكاديمية بناء على تصويت الجمهور الدكتورة جهاد شعبان مدرس مساعد بكلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط عن موضوع "بكتيريا بلا أنياب"، وذلك بعد تقديمهم عروضا لمدة 3 دقائق أمام لجنة التحكيم.

ضمَّت لجنة تحكيم مسابقة مختبر الشهرة هذا العام الدكتورة سمر أحمد، أستاذ الطب الشرعى فى جامعة عين شمس ورئيسة اللجنة، والإعلامى الدكتور عمرو الليثى، والدكتورة علا جمعة، رئيس قسم الأحياء الدقيقية الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية المصرية، والدكتور ياسر الشايب، أستاذ الهندسة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مركز التميز للمياه.

اختير الفائزين بناء على المحتوى العلمى والوضوح والأداء، حيث سيشارك الفائز الأول والثانى فى المسابقة الدولية الافتراضية التى سينظمها مهرجان شلتنهام للعلوم في بريطانيا في شهر يونيو القادم، وتشارك به ما يقرب من 22 دولة حول العالم، كما سيحظى الفائزون بدورات إلكترونية عن بعد فى التواصل العلمى فى أى جامعة ببريطانيا بقيمة 1000 إسترلينى للفائز الواحد.

وأشار الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، في كلمته، إلى أن الأكاديمية ستقدم جوائز مالية لجميع المتسابقين الذين تأهلوا للمشاركة فى المرحلة النهائية وتمت تصفيتهم على مستوى الجمهورية وهم 7 متسابقين، موضحاً أن نسبة مشاركة المرأة فى المسابقة هذا العام بلغت 55٪، وذلك تشجيعاً وتقديراً من الأكاديمية والمجلس الثقافي البريطاني لهم.

وقال إن هذا هو الموسم الخامس الذى ترعاه الأكاديمية كشريك وطنى للمسابقة وأنها تعد شراكة ناجحة مع المجلس الثقافى البريطانى، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين للمسابقة خلال الخمس أعوام 8525 متسابقًا.

وارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% وتقدم للمسابقة 1779 متسابقاً، بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابقاً من جميع المحافظات،

وأشار «فاروق» لارتفاع عدد المتسابقين المقبولين فى الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابقا من بين 1663 متقدما من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مروراً بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، لافتًا إلى أنه تقدم عام 2020 حوالى 1400 متسابق، وكان لعام 2021 النصيب الأكبر بمشاركة الأكاديمية رغم ظروف جائحة كورونا حيث تقدم 1824 متسابقا من مختلف محافظات الجمهورية.