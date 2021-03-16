جمعة: الاهتمام بإفريقيا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وإيمانا بحق القارة علينا

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، مجهودات وزارة الأوقاف فى النشاط التوعوى فى إفريقيا، مؤكدا أن الاهتمام بناء على توجهات القيادة السياسية والرئيس السيسى فى الاهتمام بإفريقيا وإيمان منا بحق هذه القارة علينا.





وأضاف جمعة، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، أن إجمالى عدد الوفدين إلى إفريقيا هذا العام 24 موفدا إلى عدد من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الأئمة فى رمضان قبل الماضى حوالى 42 أماما موزعين على عدد من الدول الإفريقية لإيصال رسالة الأوقاف إلى العمق الإفريقى.

وأضاف جمعة، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف السودانية على عقد عدد من الدورات بعد رمضان لتدريب الأئمة ولأول مرة سيتم تدريب الواعظات السودانيين كذلك فى أكاديمية الأوقاف فى نهاية شهر رمضان وكذلك مسابقات للقرآن.

ولفت جمعة، إلى أن الوزارة تتحمل منح دراسية لعدد من الطلبة الأفارقة، تقدر تكلفتها بـ 600 ألف جنيه سنويا.

وكشف جمعة، عن تنفيذ الوزارة لخطة لترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأردية لأول مرة فى التاريخ يشرف عليها علماء ومدقيين مصريين وبنهاية العام سيكون القرآن مترجم إلى لغة الهوسة.