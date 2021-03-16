كنائس منفلوط تلغى الاجتماعات واحتفالات عيد الأم 

جدة - نرمين السيد - وجاءت القرارات كالتالى:

أولا: تعليق جدول قداسات الأنبا ثاؤفيلس بالقرى حتى الأحد ٤ أبريل، ويستأنف من الإثنين 5 أبريل، أو حسب مستجدات وباء كورونا.

ثانيا: إلغاء الاجتماعات.

ثالثا: تعليق مدارس الأحد.

رابعا: قداسات الجمعة والأحد قاصرة على الشمامسة فقط بحد أقصى 50 شماسا.

خامسا: حضور الشعب قداسات وسط الأسبوع بالحجز مسبقا.

سادسا: تذكار الأربعين والسنوية قاصر على أسرة المنتقل فقط.

سابعا: صلاة الثالث قاصرة على أسرة المنتقل داخل قاعة العزاء أو الكنيسة.

ثامنا: إلغاء احتفالات عيد الأم بجميع الكنائس.

تاسعا: بالنسبة للمدينة قداسين.

كاتدرائية السيدة العذراء من 11 ص إلى 1 ظ وكنيسة العدرا من 1 إلى 3.

مطرانية مارجرجس قداسين، الأول من 11 ص الى 1 ظ والثانى من 1 إلى 3 .

عاشرا: دير العدرا والأمير المعموديات صباحا قاصرة على أسرة المعمد فقط.

يصلى 3 قداسات يومى الأحد والجمعة من 7 ص إلى 9 ص بكثافة فرد واحد فى كل دكة.

كنيسة أبى سيفين بحرى البلد قداسات يومى الأحد والجمعة قاصرة على الشمامسة فقط، ويوم الأربعاء للشعب بالحجز مسبقا.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الجمعة 19 مارس 2021، وحتى الأحد 4 أبريل 2021.