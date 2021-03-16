فى القاهرة.. انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة، بمشاركة مختلف الفصائل، برعاية جمهورية مصر العربية، للإسهام فى تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات.





وتتضمن هذه الجولة من الحوارات عددًا من القضايا الوطنية، أهمها: وضع الفصائل فى صورة تطورات المشهد الانتخابى، والإجراءات القانونية، والفنية للعملية الانتخابية، التى تعبر عن إرادة شعبنا، وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وتضم جلسات الحوار الثانية كل الفصائل الفلسطينية، التى ستستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن المجلس الوطنى الفلسطينى، وممثل عن لجنة الانتخابات المركزية، إضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة، لبحث استكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات وتسهيل إجراءاتها خاصة ملف انتخابات المجلس الوطنى وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير.

واكتمل وصول المتحاورين إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة مصرية، أمس الإثنين، تمهيدًا لانطلاق استكمال جلسات الحوار الوطنى، حيث كانت الفصائل الفلسطينية أجرت الشهر الماضى لقاء فى القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات، والتى تعتبر طريقا لتكريس الديمقراطية، وتوحيد شطرى الوطن، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر منتصف الشهر الجارى.

وضم وفد حركة "فتح" للقاهرة كلا من: رئيس وفد "فتح" للحوار الوطنى، أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية على مهنا، وأعضاء اللجنة المركزية روحى فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعى.

كما ضم وفد المجلس الوطنى الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس، وأمين السر السفير محمد صبيح، ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، كما يمثل لجنة الانتخابات المركزية فى الجلسات المدير التنفيذى هشام كحيل.