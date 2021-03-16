وزير الموارد المائية بجنوب السودان يقوم بزيارة شرفية لمجلس النواب

قام وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان مناوا بيتر قاد كوث، بزيارة شرفية إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء. وشارك وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان في جزء من الجلسة العامة للمجلس اليوم. ورحب رئيس مجلس المستشار الدكتور حنفي جبالى، بوزير الرى لجمهورية جنوب السودان، مناوا بيتر، والوفد المرافق له، أثناء انعقاد الجلسة العامة.

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