التعليم العالي: نمو التعاون المصرى الروسي فى المجالات التعليمية والثقافية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول اللقاء الذي جرى مؤخرًا مع السيد/ أليكسي تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، وبحضور الدكتور محمد السرجاني المشرف على عمل المكتب الثقافي المصري بروسيا الجديد، وذلك بمقر قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى.

أكد التقرير على مدى عمق العلاقات المصرية الروسية والشراكة الراسخة بين البلدين وما تشهده من ازدهار خلال الفترة الحالية وخاصة فى المجالات التعليمية والثقافية والتبادل الأكاديمي وتدريب الكوادر المصرية، وأن هذه العلاقات تعتمد دائمًا على الصداقة والاحترام المتبادل.

وأوضح التقرير أبرز ما دار خلال اللقاء من مستجدات متعلقة بعام التبادل الإنساني المصري الروسي المزمع افتتاحه خلال الفترة القادمة تحت رعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، وعرض د. العزازي خطة الوزارة للأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية الخاصة بهذا العام.

وأشار التقرير إلى وضع خطة مستقبلية خاصة بالمنح المقدمة من دولة روسيا الاتحادية إلى جمهورية مصر العربية للعام الدارسي 2022/2023 من خلال استراتيجية تتعلق بالتخصصات والاحتياجات اللازمة للدراسة، وحرص مصر على توسيع التعاون العلمى عبر زيادة البعثات والمنح العلمية.

وتناول التقرير تصريحات أليكسي تيفانيان عن مدى عمق التعاون المثمر من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتطلعات المشتركة بين الجانين لمزيد من التعاون العلمي والثقافي وانعكاس ذلك على تنامي روح الترابط بين الشعبين.

كما لفت التقرير لتبادل الدروع التكريمية بين الجانب المصري ونظيره الروسي تقديراً لحجم التعاون البناء بين البلدين.