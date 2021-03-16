الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يستقبل المنسق المقيم للأمم...

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، "الينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في أفريقيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سياسة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية نحو استكشاف سُبُل التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين بهدف تبادل الرؤى والخبرات والمساهمة بشكل فعال وإيجابي في مسيرة التنمية للشعوب الأفريقية، على التوازي مع تعزيز أُطُر التعاون الثلاثي والتعاون بين دول الجنوب.