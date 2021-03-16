ننشر نص مشروع قانون الأمومة والطفولة بعد موافة البرلمان عليه

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة ومذكراته الإيضاحية، بعد تقديمه من النائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.





وينشر "دوت الخليج" نص مشروع القانون بعد استيفاء شروط عرض مشروع القانون على المجلس تمهيدًا لإصداره. ورفع مجلس النواب جلساته العامة حتى الـ 28 من مارس الجارى.

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