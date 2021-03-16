اجتماع طارئ لمجلس الصحفيين بعد رفض إقامة سرادق للانتخابات

جدة - نرمين السيد - أحالت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب ما تلقاه خالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس اللجنة من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، من رفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة لإجراء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، لمجلس النقابة لعقد اجتماع عاجل واتخاذ ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.





جاء ذلك بعد تلقى رئيس اللجنة اتصالاً من الأمانة العامة بمجلس الوزراء يفيد برفض إقامة السرادق وإغلاق شارع عبد الخالق ثروت وضمه لمبنى النقابة، تنفيذاً للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتى الصحة والداخلية. وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضرراً لا يمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية فى ظل جائحة كورونا. واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة المقبل داخل مبنى النقابة إعمالاً لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقراً لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على أربعة أدوار ولجنة بالإسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على عمليتى الاقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين. عقدت اللجنة المشرفة برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة، بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيى يوسف، هشام يونس، محمد المنايلى، صالح الصالحى، مجدى حلمى، محمود الشيخ، محمود كامل، وثروت شلبى.

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