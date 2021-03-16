عاجل.. بدء الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - بدأت اليوم الثلاثاء، 16 مارس 2021، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى بمشاركة قادة 15 فصيل وقوى وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية.





وجاء عقد جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى، بدعوة مصرية كريمة وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطينى.

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