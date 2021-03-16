صور.. النقل تعلن وصول قطار مترو الأنفاق السابع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل وصول القطار المكيف السابع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى وصول مكونات القطار الأول من الـ 10 قطارات التى سيتم تجميعهم محلياً بشركة سيماف المصرية من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى وتدعيمها للتصنيع المحلى، طبقاً للتعاقد معها لتعظيم الدور المحلى والاستفادة من الخبرات المحلية.





وأفادت الوزارة، بحسب بيانها اليوم الثلاثاء، بأن المكونات اشتملت على (هياكل العربات – المعدات – الكراسى – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية). يأتى ذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديداً (سيتم تجميع 10 منهم محلياً فى مصر) للعمل بالخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.4 مليار جنيه. وتم تنفيذ الإجراءات الإحترازية وأعمال التعقيم اللازمة للقطار وجميع المكونات والسفينة والأرصفة طبقاً للقواعد الصحية المتبعة للحد من إنتشار فيرس كورونا وسيتم نقل القطار إلى ورشة العباسية لإجراء الإختبارات الإخيرة قبل دخوله الخدمة، وتجرى حالياً أعمال الإختبارات الديناميكية على القطارات التى يتم توريدها داخل ورش (العباسية والسلام).

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