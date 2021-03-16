التعليم العالى تبحث مع المركز الثقافى الروسى تفعيل الشراكات الأكاديمية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول اللقاء الذى جرى مؤخرًا مع أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية، ومدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، وبحضور الدكتور محمد السرجانى المشرف على عمل المكتب الثقافى المصرى بروسيا الجديد، بمقر قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى.





أكد التقرير على مدى عمق العلاقات المصرية الروسية والشراكة الراسخة بين البلدين، وما تشهده من ازدهار خلال الفترة الحالية، خاصة فى المجالات التعليمية والثقافية والتبادل الأكاديمى وتدريب الكوادر المصرية، وأن هذه العلاقات تعتمد دائمًا على الصداقة والاحترام المتبادل.

وأوضح التقرير أبرز ما دار خلال اللقاء من مستجدات متعلقة بعام التبادل الإنسانى المصرى الروسى المزمع افتتاحه، خلال الفترة القادمة تحت رعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وفلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية.

وعرض د. العزازى خطة الوزارة للأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية الخاصة بهذا العام.

وأشار التقرير إلى وضع خطة مستقبلية خاصة بالمنح المقدمة من دولة روسيا الاتحادية إلى جمهورية مصر العربية للعام الدارسى 2022/2023 من خلال استراتيجية تتعلق بالتخصصات والاحتياجات اللازمة للدراسة، وحرص مصر على توسيع التعاون العلمى عبر زيادة البعثات والمنح العلمية.

وتناول التقرير تصريحات أليكسى تيفانيان عن مدى عمق التعاون المثمر، من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتطلعات المشتركة بين الجانبين لمزيد من التعاون العلمى والثقافى وانعكاس ذلك على تنامى روح الترابط بين الشعبين.

كما لفت التقرير لتبادل الدروع التكريمية بين الجانب المصرى ونظيره الروسى تقديراً لحجم التعاون البناء بين البلدين.