رئيس اتحاد جمعيات علماء المسلمين ببوركينا فاسو: مواقف السيسي أنقذت بلادنا من...

خلال زيارته اليوم الثلاثاء 16 / 3 / 2021م للبرلمان المصري في صحبة معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونخبة من ضيوف مؤتمر “حوار الأديان والثقافات” من العلماء الأفارقة أكد السيد بو بكر يوجو رئيس اتحاد جمعيات المسلمين بدولة بوركينا فاسو أن مواقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمساندة المصرية لدولة بوركينا فاسو أسهمت بقوة في تجنيب بوركينا فاسو ويلات الجماعات الإرهابية .

كما أشاد السيد بو بكر يوجو بدور وزارة الأوقاف المصرية في أفريقيا ، وبالمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة يومي 13 ، 14 مارس 2021م تحت عنوان : “حوار الأديان والثقافات” وبرعاية سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (حفظه الله) ، مشيدًا بهمة وزير الأوقاف وعمله المتواصل على نجاح المؤتمر وخدمة ضيوفه من سائر الدول ، كما أثنى على موضوع المؤتمر ومخرجاته العلمية .