مجلس الوزراء: زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بموازنة العام المالى 2021/2022

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى، بوزارة التخطيط.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع التأكيد على أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى من بينها مشروع تطوير القرى المصرية.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسية للاستثمارات المخصصة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى ضوء خطة العام المالى 2021/2022، وتوزيع تلك الاستثمارات على مختلف جهات الإسناد.

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المخصصات موجهة لإستكمال تنفيذ المشروعات الجارى إقامتها، إلى جانب الدخول فى مشروعات جديدة، لافتة فى هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإنه من المستهدف استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، إلى جانب تنفيذ مستشفيات جديدة، ووحدات رعاية أساسية، وذلك بمختلف المدن والقرى المستهدفة فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد، المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات قطاع التربية والتعليم، حيث من المقرر استكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة، على مستوى القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن مشروعات وزارة الشباب والرياضة تتضمن إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى "حياة كريمة"، واستكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول فى مشروعات جديدة فى هذا الصدد، فضلاً عن تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التى تربط القرى بالمراكز والمحافظات بما يسهم فى تيسير الحركة بينها.

وأضافت الوزيرة أن المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022 فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تتضمن استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعاً جارى تنفيذها فى هذا القطاع، إلى جانب توصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة.