برعاية مصرية .. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

انعقدت، اليوم الثلاثاء، في القاهرة الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية مصرية، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأت الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوى وطنية وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية وذلك في اطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.
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