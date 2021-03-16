تموين النواب: لم يصدر أى قرار بشأن إضافة المواليد للبطاقات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ عام 2005 لم يصدر أى قرار بإضافة المواليد لبطاقات التموين، كاشفا أن القرار كان على وشك الصدور قبيل جائحة فيروس كورونا، لكن الأزمة تسببت فى تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن الحذف العشوائى للمستفيدين من بطاقات التموين.

وكشف وزير التموين، عن إصدار قرار استثنائى، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتى لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة على البطاقات لهذه الفئات حتى 4 أفراد فقط.

من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائى للمستفيدين من بطاقات التموين، حتى لا يتسبب ذلك فى ضرر للناس.

وعقّب وزير التموين، بالتأكيد على أن أى حالات تم حذفها وهى مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخرى طالما تستحق.