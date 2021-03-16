فيديو .. تصوير جوى يوثق رحلة قطار روسى على الخطوط الرئيسية

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى على قناتها الرسمية "يوتيوب"، اليوم الثلاثاء، فيديو يتضمن تصويرًا جويًا يوثق رحلة لسير القطار الروسى على الخطوط الرئيسية للسكك الحديدية.





وأعلنت وزارة النقل فى وقت سابق، أن العربات الروسية الجديدة تعمل بالكامل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المميزة العاملة حاليا والمخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات، وكذلك ستحل محل بعض العربات المكيفة الحالية المسماة العربات الفرنساوى والإسبانى التى ستنتقل للعمل هى الأخرى على الخطوط الفرعية والضواحى. وتساهم القطارات الروسية فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وإحداث طفرة متميزة فس الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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