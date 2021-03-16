وزير قطاع الأعمال: تسجيل المنتجات بالمنصة الالكترونية يفتح أسواقا جديدة

جدة - نرمين السيد - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تسجيل المنتجات المصرية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصناعات الصغيرة يستهدف لفتح مزيد من الأسواق الخارجية لهذه المنتجات للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





ولفت توفيق، فى بيان له، أن ذلك سيكون من خلال عدة مراحل أولها قبول المنتج، وفقًا لاشتراطات خاصة حتى لا يتم تسجيل أى منتج قد يكون مخالف للمواصفات أو يتسبب فى مشاكل، ولكن هذه هذه المراحل ستتم باشتراطات ميسرة، الهدف منها التشجيع ولكن فى إطار القانون.

وأضاف أنه فيما يخص خطة الوزارة الإعلامية للترويج للمشروعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من المشروع، متابعًا: "اعذرونى لو مفيش ظهور إعلامى كبير فيما يخص المشروعات الصغيرة، مبنحبش نقول غير لما نخلص المشروع، وبعدين بنعلن لكل الناس عن التفاصيل، ويوجد تنسيق كبير بين الوزارات المختلفة فيما يخص المشروعات، والحكومة أبعد ما تكون عن الجزر المنعزلة فى كل المشروعات التى يتم تنفيذها".

جاء ذلك تعقيبًا على عدد من التساؤلات لأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بشأن تنظيم عدد من الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقوم الوزارة بتدشينها، وضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة فى الشق الخاص بالمشروعات الصغيرة.