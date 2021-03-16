صور- مبادرة حياة كريمة تصل الاخصاص ضمن فى محطتها الثانية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - انطلقت حملة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف قرى الصف وأطفيح بالجيزة إلى قرية الاخصاص بمركز الصف، إذ اهتمت المبادرة بتقديم الخدمات صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتعليميًا للقرى المستهدفة وعددها 1381 قرية على مستوى الجمهورية.





وتزامنا مع يوم الشهيد وعيد المرأة المصرية، قامت هند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة، وماجدة محمود عبدالجليل ومقررة المجلس القومى للمرأة بالجيزة، ورئيس مدينة الصف على عبدالله بتكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة واستهدفت الحملة توعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة، إذ وفرت الادارة الصحية قافلة طبية لتقديم وسائل تنظيم النسل والكشف فى إطار مبادرة "حقك تنظمى". وتم تنفيذ 200 استمارة رقم قومى بالمجان استمرارًا لمبادرة "بطاقتك حقوقك" التى أطلقتها دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتى تحقق أيضا حياة كريمة للنساء. جاء ذلك خلال زيارة سيدات وفتيات الاخصاص غير القادرات لتمكينهن من الحصول على حقوقهن كالحصول على معاشات أو قروض لتنفيذ مشروعات او فرص عمل أو ممارسة حقوقهن السياسية.

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