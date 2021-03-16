النواب يستقبل وفدًا إفريقيا بعد مشاركته فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات

جدة - نرمين السيد - استقبلت لجنة الشؤون الإفريقية برئاسة النائب شريف الجبلى، بمجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، وفدًا إفريقيًا من عدة دول شارك فى المؤتمر العام الحادى والثلاثين لحوار الأديان والثقافات التى تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وشمل الوفد حضور مسؤولين من وزارات الأوقاف من مالى وبوركينا فاسو والنيجر وتنزانيا وعدد من الدول الأخرى.

وقال مسؤول من دولة بوركينا فاسو إن مصر تمثل منارة الإسلام الوسطى لجميع الدول الإفريقية، مؤكدا أن بلاده تلقت داعمًا كبيرًا من مصر فى عدة مجالات، وأضاف أن بلاده تريد المزيد من الدعم وخصوصًا فى القطاع الدينى من أجل مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف فى إفريقيا عمومًا وفى بلاده بشكل خاص.

من جانبه، ثمن وزير الأوقاف مشاركة الوفد الإفريقى فى هذا الاجتماع البرلمانى للاطلاع على تجربة مصر البرلمانية أيضا، مؤكدا أن هناك دعم مصرى كبير لإفريقيا فى المجالات كافة.

وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف السودانية على عقد عدد من الدورات بعد رمضان لتدريب الأئمة، موضحًا أنه سيتم تدريب الواعظات السودانيين كذلك فى أكاديمية الأوقاف فى نهاية شهر رمضان وكذلك تنظيم مسابقات للقرآن.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة استعداد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب للمساعدة فى دعم توجهات الوزارة فى تحقيق أهدافها فى الدعوة، وأشاد بدور وزارة الأوقاف وتحركتها نحو إفريقيا، مشددا على ضرورة المزيد من الدعم للأشقاء فى القارة السمراء.

وعرضت وزارة الأوقاف خلال الاجتماع فيلما تسجيليا عن تجربتها فى إفريقيا وخصوصًا الزيارة الأخيرة للسودان ومدى التعاون والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة.