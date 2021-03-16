وشمل الوفد حضور مسؤولين من وزارات الأوقاف من مالى وبوركينا فاسو والنيجر وتنزانيا وعدد من الدول الأخرى.
وقال مسؤول من دولة بوركينا فاسو إن مصر تمثل منارة الإسلام الوسطى لجميع الدول الإفريقية، مؤكدا أن بلاده تلقت داعمًا كبيرًا من مصر فى عدة مجالات، وأضاف أن بلاده تريد المزيد من الدعم وخصوصًا فى القطاع الدينى من أجل مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف فى إفريقيا عمومًا وفى بلاده بشكل خاص.
من جانبه، ثمن وزير الأوقاف مشاركة الوفد الإفريقى فى هذا الاجتماع البرلمانى للاطلاع على تجربة مصر البرلمانية أيضا، مؤكدا أن هناك دعم مصرى كبير لإفريقيا فى المجالات كافة.
وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف السودانية على عقد عدد من الدورات بعد رمضان لتدريب الأئمة، موضحًا أنه سيتم تدريب الواعظات السودانيين كذلك فى أكاديمية الأوقاف فى نهاية شهر رمضان وكذلك تنظيم مسابقات للقرآن.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة استعداد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب للمساعدة فى دعم توجهات الوزارة فى تحقيق أهدافها فى الدعوة، وأشاد بدور وزارة الأوقاف وتحركتها نحو إفريقيا، مشددا على ضرورة المزيد من الدعم للأشقاء فى القارة السمراء.
وعرضت وزارة الأوقاف خلال الاجتماع فيلما تسجيليا عن تجربتها فى إفريقيا وخصوصًا الزيارة الأخيرة للسودان ومدى التعاون والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب يستقبل وفدًا إفريقيا بعد مشاركته فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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