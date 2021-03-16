وزير الرى يشيد بقانون الموارد المائية الجديد: يحقق عدالة التوزيع

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبدالعاطى، أمام مجلس النواب، أن الهدف من إعداد قانون جديد للموارد المائية والرى هو تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ناقشت مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تقدمت به الوزارة، بعد الموافقة عليه فى اللجان النوعية بمجلس النواب.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف لحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات، من خلال حظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

وأوضح عبدالعاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أى تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضى وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الرى والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الرى بزمام مساو للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التى لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة مزارع سمكية فى مجرى النيل وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية، وتحقيق التنسيق اللازم بين الجهات المعنية عند وضع خطط لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ والمراسى النهرية.

وكانت الجلسة العامة، قد شهدت مشاركة وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان ماناوا بيتر والوفد المرافق له، والذى يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، حيث تأتى المشاركة بالجلسة فى إطار العلاقات الودية التى تربط البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل فى مجال الموارد المائية والرى.