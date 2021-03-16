خدمة خالصة للمواطن.. النائبة ألفت المزلاوى توضح الحقائق حول كورنيش سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقدمت المزلاوى، فى بيان اليوم، ردًا تفصيليًا على اعتراضات المواطن السوهاجى.

رغم اعتراضات المواطنين السوهاجية على الممشى، واعتبار "ممشى مصر" ضد مصالحهم، هناك خمس نقاط، توضح الحقائق:

الأول: تأخرى فى التعليق والرأى وإبداء موقفى من الممشى و"خنق" الكورنيش الشرقى، يعود إلى أننى أميل إلى تقصى الحقائق أولًا، ومعرفة كافة وأدق التفاصيل عن الموضوعات المطروحة، لكيلا أنجرف بمسؤوليتى مع قطاع غاضب دون توافر معلومة سليمة.

الثانى: كشفت التفاصيل التى حصلت عليها عبر أكثر من مصدر، أن الممشى سيكون زيادة فى تجميل وتحديث وتعظيم الاستفادة من الكورنيش، وأنه خدمة خالصة للمواطن لا تهدف إلى استثمار ولا ربحية على حساب أى مواطن وأسرته يريد التنزه فى أماكن التنزه العامة غير المكلفة، وأن تحفظى الوحيد فى المشروع ينصب على سوره الخارجى المبنى من الطوب الذى يحول دون مشاهدة النيل على مساحة بطول 300 متر، وتمت معالجة الأمر بعمل السور من الكريتال الذى لا يحجب الرؤية، ليظل النيل أمام المواطن وبلا أى حجاب.

الثالث: أُقيم ممشى "شارع مصر" فى أكثر من محافظة، فحقق إضافات إبداعية للمكان وقدم عددًا من فرص العمل، وخلق مزارًا عالميًا متطورًا يحسن مزاج المواطن ونفسيته.

الرابع: اختيار الكورنيش الغربى بدلا من الشرقى بسبب طبيعة الكورنيش الشرقى وضيقه من أعلى، أما من أسفل فهو مخطط له أن يكون ممشى بالفعل سيتم تدشينه قريبًا، وحينها سوف يكون لدينا ممشيان- غربًا وشرقًا- لزيادة المنفعة.

الخامس: الصور التذكارية للواء محافظ سوهاج- المتفانى والمخلص فى العمل لصالح المحافظة- جعلتنى أشعر بارتياح للممشى، لأن تكلفتها محدودة ومدعومة.

وفى نهاية رد النائبة على اعتراضات أهل سوهاج على الممشى، وجهت كلامها لجماهير المواطنين السوهاجية: أقول بضمير خالص إن هذا الممشى إضافة للمجتمع والأسرة، ولا تآمر فيه ولا خديعة ولا تضييقات على المواطن، وإن وجدتُ شيئا من هذا فى أى مرحلة من مراحله سأستخدم صلاحياتى كاملة- المنصوص عليها فى الدستور- لإيقافه وغلقه ومحاسبة من أهدر الأموال فى بنائه وعكّر مزاج المواطن السوهاجى.