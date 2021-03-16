جبر عن تقرير حقوق الإنسان الأخير: اعتمد على مصادر إخوانية

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية رسالة الإعلام فى الفترة المقبلة فى ظل ما تواجهه مصر من تحديات صعبة وسط قوى تتربص بها، وهو ما ظهر فى التقرير الأخير لحقوق الإنسان الذى لم يقدم جديداً، واعتمد كالعادة على مصادر إخوانية.





جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء لقناة "إكسترا نيوز"، مطلعًا على تفاصيل العمل بها، حيث كان فى استقبال "جبر" كل من ألبرت شفيق، المشرف العام على القناة، ومحمد حلمى، رئيس القناة، وعدد من المسؤولين بها.

وعقد جبر لقاءً موسعاً مع المذيعين والمحررين والعاملين بالقناة تضمن الحديث حول الدور الوطنى والاجتماعى للمؤسسات الإعلامية ودورها فى صناعة الوعى، كما تطرق الحوار إلى الضوابط والمعايير التى وضعها المجلس لضبط المشهد الإعلامى.

وأوضح جبر أن "الأعلى للإعلام" استضاف معظم الوزراء فى جلسات مغلقة أو مفتوحة لمعرفة تطورات الأوضاع، كما نظم حلقات نقاشية حول كل القضايا المهمة مثل الأمن القومى والتعامل مع المحتوى غير الأخلاقى.

وأضاف أن من أهم ضوابط الأمن القومى المصرى الحفاظ على العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط، باعتبار أن الجميع مصريون، مضيفاً أن هناك خطاً أحمر يتمثل فى الحفاظ على العلاقة بين المسلمين والأقباط، وكذلك الحفاظ على العلاقة بين المسلمين أنفسهم دون الوقوع فى المذهبية.

كما أكد جبر أن الجيش المصرى خط أحمر لأن بقاء الدول مرهون بالحفاظ على جيوشها، وأن الوعى بضوابط الأمن القومى لا يعنى تكميم الأفواه وإنما القصد منه تناول القضايا المتعلقة به بمزيد من الفهم.

ونبَّه جبر إلى أهمية أن يسلط الإعلام الضوء على أهمية الأرض كأحد ضوابط الأمن القومى، لأن المصريين معروفون بحبهم للأرض ويتم التعبير عن ذلك بالنشيد والعلم فى المدارس لغرس قيم الانتماء فى الأطفال.

وأضاف «الدعاية ضد مصر لا تعتمد على المعلومات، إنما تقوم أساساً على تغييب العقل»، مطالباً بأهمية توعية الإعلاميين بأهمية مشروع تطوير القرى المصرية ومن ثم يتم نقل أهمية المشروع للجمهور، مطالباً بضرورة أن يكون التعامل مع مفهوم حقوق الإنسان بشكل مختلف، ولا يكون عن طريق رد الفعل، بل بالتعامل مع هذا الملف كثقافة مستمرة دائمة وليس فقط وقت صدور تقارير عن حقوق الإنسان.