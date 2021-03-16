الأحزاب والفصائل الفلسطينية بالقاهرة توقّع على ميثاق شرف بشأن الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص ميثاق الشرف:

بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق الشرف

بين الأحزاب والفصائل المشاركة فى الانتخابات الفلسطينية العامة

نحن قوى وفصائل العمل الوطنى والأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات الفلسطينية العامة، وحرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستورى فى الاختيار، وإدراكا منا بأهمية الإلتزام بالقانون الانتخابى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الإنتخابية فإننا نتعهد بالالتزام بما يلى:

أولا: التقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (1) لسنة (2021) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم (3) لسنة (2021) بشان الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى والمرسوم الرئاسى رقم (5) لسنة (2021) بشأن تعزيز الحريات العامة، والمرسوم الرئاسى الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.

ثانيا: التقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذى يعبر عن الشعب الفلسطينى وعظيم تضحياته من خلال:

- التعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية فى جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.

- احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقرارتها.

- احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم فى أداء دورهم الرقابى.

- الالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب فى انتخاب قائمته بحرية.

- الالتزام بالفترة الزمنية للدعاية الانتخابية المحددة قانونا.

- عدم اللجوء فى الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أى تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم.

- الامتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

- الامتناع عن التعرض المادى للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادى على الحملة الإنتخابية للقوائم الأخرى.

- الالتزام بعدم ممارسة أى شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أى شكل من أشكال الابتزاز الوظيفى ضد أى من المرشحين/ المرشحات أو من الناخبين/ الناخبات.

- تجريم وتحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

- الالتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعى أو معنوى أثناء العملية الانتخابية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

- الالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب وجدران المحلات التجارية للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التى تعود ملكيتها للشركات التجارية والمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.

- عدم استعمال الشعار الرسمى لمنظمة التحرير الفلسطينية أو دولة فلسطين أو أى شعار قريب الشبه منه فى الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، وفى سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التى تستخدم فى الدعاية الانتخابية.

- الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية فى إطار مواجهة وباء "كورونا" سواء المتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة فى مقر الحملات الانتخابية المركزية والفرعية.

- الالتزام بعدم إقامة أى فعاليات انتخابية أو استخدام دور العبادة (المساجد. الكنائس) بشكل مباشر أو غير مباشر فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

- الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، والامتناع عن استخدام مقرات السلطة والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى فى الدعاية الانتخابية.

- الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائى للصور والبيانات فى الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية. 18- تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذى يعتبر تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى الفلسطينى، وذلك انسجاما مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.

- الالتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التى تقررها لجنة الانتخابات، والالتزام بتقديم بيان مالى مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التى أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

- إلزام وكلاء القوائم بقواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وتحمل المسؤولية عن كافة نشاطاتهم الدعائية.

- إلتزام الإعلام الرسمى بشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسية والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الإنتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئى والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة لها، وتتحمل المسؤولية عن أى محتوى إعلامى صادر عنها، وتتكفل لجنة الانتخابات المركزية بمتابعة أى تجاوزات إعلامية داخلية أو خارجية تنتهك العملية الانتخابية لدى الجهات المختصة.

- الالتزام باتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها فى كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات فى هذه الاعتراضات والطعون والشكاوی.

- الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك.

- الإلتزام بنتائج الإنتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة.

- تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الإلتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.

والتزاما منا بالتقيد بما ورد فى هذا الميثاق، فإننا نوقع عليه والله الموفق

قوى وفصائل العمل الوطنى والأحزاب المشاركة فى الإنتخابات الفلسطينية العامة:

حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"

حزب الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير الفلسطينية

جبهة النضال الشعبى الفلسطيني

الاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا)

جبهة التحرير العربية

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية

طلائع حزب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة"

التجمع الوطنى للمستقلين

وكانت الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى انطلقت اليوم فى العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة مختلف الفصائل، بالإضافة إلى وفدين يمثلان المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة، للإسهام فى تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات.

وتضمنت هذه الجولة عددًا من القضايا الوطنية، أهمها: وضع الفصائل فى صورة تطورات المشهد الانتخابى، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، التى تعبر عن إرادة شعبنا، وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.