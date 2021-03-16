اتصالات النواب تناقش حظر الألعاب الإلكترونية العنيفة

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوى، مشكلة الألعاب والتطبيقات الخطرة على الشباب من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائبة سوسن حسنى حافظ، والذى طالبت فيه بحظر الألعاب الإلكترونية العنيفة، بحضور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية.





وقالت البرلمانية سوسن حسنى حافظ إن هذه الألعاب لها تأثير مباشر على حياة الأطفال وتؤثر بالسلب على الصحة العامة وعلى المستوى الفكرى للأطفال وأحد أسباب العنف عند الأطفال والتى ستؤدى إلى تدمير الأجيال الحالية والمقبلة فكريًا وعلميًا.

وأكدت سوسن حسنى حافظ أن هذه الألعاب تعتبر من الحرب الإلكترونية أو حروب الجيل الرابع التى دفع بها الغرب الى دول المنطقة كنوع من أنواع الحرب الناعمة للقضاء على الأطفال فكريًا وعلميًا وخلق جيل يفتقد إلى الثقافة والعلم والفكر.

وقال السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية، إن الجهاز مختص بالشبكات وتوفير الانترنت، وهناك لجنة فى الدولة مسؤولة عن المحتوى، وإذا صدر من الجهات المختصة قرار يتعلق بغلق مواقع او لعبة، فإنه يصل للجهاز القومى والتى تخاطب بدورها المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن فنيًا.

وأشار عزوز إلى قيام الجهاز بدوره فى توعية المواطنين حول كيفية الاستخدام الأمن للشبكة وحماية بياناتهم من الاختراق من خلال التطبيقات المختلفة والبرمجيات الضارة.

بدورها أوصت لجنة الاتصالات، بضرورة متابعة الألعاب الضارة والعنيفة من قبل الجهاز والتنسيق مع الجهات المتخصصة لعدم إتاحتها، حفاظًا على أطفالنا، فضلاً عن مطالبة الأهالى بتوعيه أبنائهم بمخاطر هذه الألعاب.