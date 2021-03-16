توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز المشروعات ومستقبل وطن

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك تواصل مستمر مع لجان البرلمان التى لها علاقة بالتحديات التى تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأضافت جامع، خلال ورشة عمل لمستقبل وطن حول "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل لـ200 مليون جنيه، لافتة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وحزب مستقبل وطن.

وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة، أن جهاز تنمية المشروعات سيستغل مقار حزب مستقبل وطن الموجودة فى جميع انحاء الجمهورية، وذلك بهدف التوعية بكيفية عمل المشروع، والشروط المطلوبة وكيفية استيفائها، وسيتم توفير المدربين المعتمدين فى الجهاز للقيام بعمل التوعية اللازمة.

وأكدت جامع: نحن بصدد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها فى مجلس الدولة، لافتة أن مواد القانون الجديد تضمنت لأول مرة تعريف موحد للمشروعات يكون مستنداً لرقم السجل التجارى ورقم الأعمال.

حضر ورشة العمل كل من المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ود. نيفين جامع وزيرة الصناعة، وطارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ود. محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، ود. حنان أبو العزم، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، ومحمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ومهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الطاقة والصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر وكيل، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، والنائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وأمينة المرأة المركزية بالحزب، وعدداً من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.