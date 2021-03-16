وزير التموين يوجه بتشديد الرقابة على المخابز للتصدى للمخالفات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التموين من سوء حالة رغيف الخبز بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، موجها حديثه لـ وزير التموين: يحسب لك أنه رغم أننا فى أوقات وظروف عصيبة، إلا أن أسعار السلع مستقرة، ولكن أنا أتحدث عن أسعار الخبز فى مدينة إدكو وسوء حالة رغيف الخبز، بيكون لونه أسود.

وأشار النائب إلى أن هناك شكاوى من المواطنين بسبب سوء حالة رغيف الخبز وتحول لونه على غير المعتاد إلى الرمادى وهو ما يسبب مشكلة لأصحاب المخابز لعدم قدرتهم على تطويعه للخروج بصورة جيدة للمستهلكين، وأوضح البرلمانى أن سوء جودة الخبز المنتج فى الأفران بسبب رداءة نوعية الطحين الذى يحصل عليه المخبز من مديرية التموين بالبحيرة.

وذكر أنه تم تحرير محاضر لبعض المخابز المخالفة تحت أى سبب والانتهاء بالغلق، دون تغطية النقص من الخبز، قائلا: كان من المفترض عند غلق أى مخبز يتم توزيع حصته على الأفران الموجودة للتأكد من وصول حصة كل فرد من الخبز إلى المواطنين، بدل أن يتحمل المواطن المستهلك نتيجة قرار غلق الفرن الذى لا ذنب له فتزيد معاناته من أجل الحصول على الخبز.

وطالب النائب بالوقوف على أسباب تزايد أعداد الشكاوى من تردى نوعية دقيق الخبز المورد لمخابز مركز إدكو، والذى يحتوى على نسبة كبيرة من النخالة والأتربة، وسحب عينات من الدقيق فى المخابز والشوون وتحليلها فى المعامل المختصة للكشف عن خواصها، وفى الوقت نفسة يتم توزيع حصة الأفران المغلقة على الأفران الموجودة لضمان وصول حصة كل فرد من رغيف الخبز.

فيما عقب وزير التموين الدكتور على المصيلحي: "بالنسبة لإدكو 5% من الخبز يأتى من مطحن رشيد، وتم سحب 34 عينة من مطحن رشيد وثبت أن منها 14 عينة مخالفة، وتم توقيع عقوبات بشأنها".

وأكد الوزير أنه سيتم تشديد الرقابة والتأكد من جودة الإنتاج، مشيرا إلى أن عقوبة الغلق المقررة على مخالفات المخابز تهدف لحماية المواطن ومنع تكرار هذه المخالفات.