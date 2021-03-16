البترول: مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار فى عام 2023

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، ويتم التوسع حاليا فى إدخال الغاز الطبيعى إلى المنازل

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