مفاجأة في عقد مصطفي محمد مع فريق جالاتا سراي.. تعرف عليها

كشف جالاتا سراي التركي تفاصيل مثيرة جديدة في التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق المعار من الزمالك لنهاية الموسم المقبل.

وقال عبد الرحيم البيراق نائب رئيس نادي جالاتا سراي إن هناك بنوداً في التعاقد مع نادي الزمالك بشأن مصطفى محمد تؤمن بقاء اللاعب في صفوف فريق الأصفر والأحمر بعد انتهاء فترة الإعارة.

وطمأن نائب جالاتا سراي جماهيره حول مستقبل مهاجم الفريق، مؤكداً أن يمتلك جالطة سراي شرطًا في عقد مصطفى محمد يمنحه حق التعاقد النهائي مع اللاعب قبل نهاية العام الجاري مقابل 4 ملايين دولار.

وشدد نائب جالاتا سراي خلال مؤتمر تجديد عقد الحارس، فرناندو موسليرا على أن كل الخيارات في يد النادي.

وأضاف: "مستقبل مصطفى محمد في آمان، وبقاءه مستمرا ولا توجد أي مشكلة".

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الثلاثاء، عن استعداد نادي جالاتا سراي، لاتخاذ خطوة جديدة بشأن الدولى المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من صفوف نادي الزمالك.

وأكدت صحيفة fantik التركية، أن نادي جالاتا سراي، يخطط لمنح مصطفى محمد، قميص يحمل رقم 10، في الموسم المقبل في ظل أهميته في الفريق.

وأضافت الصحيفة عندما واجه المغربي يونس بلهندة مشاكل مع الإدارة ، لم يخرج القميص رقم 10 في جالطة سراي شيئًا بعد سنوات، بعد تسلمه القميص الأسطوري من شنايدر، أصيب لاعب كرة القدم المغربي بخيبة أمل كاملة، إنها مسألة فضول من سيحصل على الرقم 10 في الموسم الجديد.