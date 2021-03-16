برعاية مصرية .. الفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف العملية الانتخابية

انتهت اعمال اليوم الاول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بتوقيع الفصائل الفلسطينيه على ميثاق شرف، حيث أكدت فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة بما يخدم ويعزز الوحده الوطنية والمصلحة العامة، ومن المنتظر استئناف اعمال المؤتمرغدا الأربعاء للتباحث حول الموضوعات المتعلقه بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.

وقالت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات الفلسطينية العامة - والموقعة علي ميثاق الشرف بشأن الإنتخابات " انه وحرصا منا على سير العملية الإنتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الإنتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستورى في الإختيار، وإدراكا منا بأهمية الإلتزام بالقانون الإنتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لتنظيم سير العملية الإنتخابية فإننا نتعهد بالتقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( ۲۰۰۷ ) بشأن الإنتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( ۲۰۳۱ ) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم ( 3 ) لسنة ( ۲۰۲۱ ) بشأن الدعوة لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم ( 5 ) لسنة ( ۲۰۲۱ ) بشأن تعزيز الحريات العامة والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة ۲۰۲۱ الخاص بتشكيل محكمة قضايا الإنتخابات.

كما تعهدت بالتقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الإنتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال التعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم إنتخابات حرة ونزيهة وإحترام طواقمها.

وأمدت علي ضرورة إحترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الإنتخابية بجميع مراحلها والإلتزام بقرارتها.. وإحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي، والإلتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في إنتخاب قائمته بحرية، والإلتزام بالفترة الزمنية للدعاية الإنتخابية المحددة قانونا.

كما تعهدت بعدم اللجوء في الدعاية الإنتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الإنتخابية والإمتناع عن التشهير والقذف والشتم، والإمتناع عن إثارة النعرات أو إستغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين، والإمتناع عن التعرض المادي للحملة الإنتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها إعتداء مادي على الحملة الانتخابية ل لقوائم الأخرى.

وأكدت علي الإلتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الإبتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين المرشحات أو من الناخبين الناخبات ..و تجريم وتحريم الإحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الإجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الإنتخابية الأخرى.

واكدت علي الإلتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوى أثناء العملية الإنتخابية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والإلتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب وجدران المحلات التجارية للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والإلتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية والمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والإلتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الإنتخابية بعد إنتهاء العملية الإنتخابية.

وشددت علي عدم إستعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو دولة فلسطين أو أي شعار قريب الشبه منه في الإجتماعات والإعلانات والبيانات الإنتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الإنتخابية التابعة لها وتتحمل المسئولية عن أي محتوى إعلامي صادر عنها، وتتكفل لجنة الانتخابات المركزية بمتابعة أي تجاوزات إعلامية داخلية أو خارجية تنتهك العملية الإنتخابية لدى الجهات المختصة.

كما أكدت علي الإلتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مواجهة وباء كورونا سواء المتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة في مقر الحملات الإنتخابية المركزية والفرعية.

وشددت علي ضرورة الإلتزام بعدم إقامة أي فعاليات إنتخابية أو استخدام دور العبادة ( المساجد، الكنائس) بشكل مباشر أو غير مباشر في الدعاية الإنتخابية باي شكل من الأشكال، والإلتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، والإمتناع عن إستخدام مقرات السلطه والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الإنتخابية.

وأكدت علي ضرور ة الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الإنتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الإنتهاء من المسيرات والمهرجانات الإنتخابية.

وشددت علي ضرورة تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت إعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذي يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلى الفلسطيني، وذلك إنسجاما مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الإنتخابية.

وأكدت علي الإلتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الإنتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، والإلتزام بتقديم بيان مالی مفصل للجنة الإنتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الإنتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية.

وشددت علي إلزام وكلاء القوائم بقواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية، وتحمل المسئولية عن كافة نشاطاتهم الدعائية...و إلتزام الإعلام الرسمي بشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسة والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الإنتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية.

وأكدت علي الإلتزام باتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الإنتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الإعتراضات والطعون والشكاوى .

واكدت علي ضرورة الإلتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الإنتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك...و الإلتزام بنتائج الإنتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة..و تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الإلتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.