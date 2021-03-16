فيديو- تاج الدين: جميع لقاحات كورونا لا تزال فى مرحلة التجارب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر لم تداخل حتى الآن الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى كل اللقاحات مسجلة تسجيل طوارئ، ولم تعتمد بصورة نهائية.





وأوضح فى مداخلة على فضائية الحدث اليوم، مع الإعلامى سيد على، أن ما نشهده الآن على أرض الواقع هو تذبذب فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لأن ترتفع الإصابات ونصل إلى الموجة الثالثة.

وشدد تاج الدين، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس، هى الأعداد التى رصدتها وزارة الصحة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن هناك حالات كثيرة لا تسجل بسبب عدم لجوئها للمستشفيات، كما أن أعداد إصابات كورونا التى تعلن من قبل الوزارة هى تراكمية، وليست يومية.

كما تحدث مستشار الرئيس عن ما أثير حول الأثار الجانبية لعقار أسترازينيكا، قائلا: "جميع لقاحات كورونا لم تسجل بصورة نهائية، ولا تزال فى مرحلة تجارب"، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية والسلطات الصحية فى مصر تتابع التأثيرات الجانبية المرصودة لهذه اللقاحات، حتى يتم التأكد العلاقة بين التأثيرات الجانبية وهذه اللقاحات.