فيديو.. تاج الدين: كورونا يمكن أن ينتقل بين عدة أشخاص دون أى يشعروا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن سبب إصابة عائلات بالكامل بفيروس كورونا المستجد، هو اختلاطهم مع بعضهم، مشيرا إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل بين عدة أشخاص دون أى يشعروا.





وأوضح فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى، بفضائية صدى البلد، الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى، الذى أصيب بفيروس كورونا منذ فترة، مشيرا إلى أن تخطى المرحلة الحرجة وفى فترة النقاهة حاليا. وتابع تاج الدين، أن الدولة تضع الأولوية الأولى لصحة المواطن المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تتابع باستمرار الآثار الجانبية لمن تلقوا جرعات من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا. وشدد مستشار الرئيس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليل التواصل والاختلاط، مشيرا إلى أن فترة حضانة الفيروس كبيرة، وربما يتسبب الشخص المصاب فى إصابة 4 أو 5 أشخاص حوله.

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