قريطم : الملصق الإلكترونى يساعد على الوصول إلى السيارات المسروقة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الملصق الإلكترونى يساعد على الوصول إلى السيارات المسروقة، لأنه يحتوى على خاصية تسطيع قراءة وتحديد أماكن السيارة المبلغ بسرقتها.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى"، الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الملصق قادر على تحديد السيارة التى لا تلتزم بالحارات المخصصة لها خصوصًا سيارات النقل، ويتمكن من تحرير المخالفات لتلك السيارات التى تنتقل من حارة إلى حارة دون الالتزام بقواعد السير. وأشار إلى أن الملصق الإلكترونى مرتبط بغرفة العمليات الموجودة بوزارة الداخلية، وقادر على نقل عدد السيارات التى تسير على الطرق، كما أنه قادر على توجيه رسائل بالطرق التى تظهر فيها الكثافات المرورية.

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