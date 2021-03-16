مشروعات النواب تناقش الاقتصاد غير الرسمى بمستقبل وطن

جدة - نرمين السيد - قال محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمى هو دائما المشكلة التى تواجه كل نائب فى دائرته بسبب المشاكل مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم منحهم رخص مؤقتة لمدة خمس سنوات لدمجهم فى الاقتصاد الرسمى.





وأضاف خلال ورشة العمل التى نظمها حزب مستقبل وطن "للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم دراسته بعناية من واقع الشارع المصرى وسيكون محل توافق بين الجميع، ونأمل أن يكون هذا القانون قاطرة الاقتصاد المصرى.

وأكد رئيس اللجنة، أنه فى إطار التفاهم بين المجلس والحكومة، سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اقرب وقت.

وقال: "لابد أن يكون هناك رؤية إئتمانية جديدة تقدم امتيازات، ويجب أن نبحث كيف نخلق فرص عمل للشباب".

وأضاف كمال: "خصصنا فى خمس محافظات، من خلال اختيار نائب المحافظ لوضع خريطة استثمارية، لكى يكون لدينا خريطة استثمارية محددة ويتم الاعلان عنها فى هيئة الإستثمار وتنمية المشروعات فى تلك المحافظات"ز

وتابع: "بدأنا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بعمل دراسات تتفق مع طبيعة كل قرية وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى".

حضر ورشة العمل كل من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية، ود. نيفين جامع وزيرة الصناعة، وطارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ود. محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، ود. حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، ومحمد الجارحى وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

كما شارك أيضا المهندس أحمد الجندى، أمين سر لجنة الطاقة لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بالحزب، وعدد من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.