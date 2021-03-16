رئيس جمعيات المسلمين ببوركينا فاسو : مواقف السيسى أنقذت بلادنا من الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال بو بكر يوجو، رئيس اتحاد جمعيات المسلمين بدولة بوركينا فاسو، إن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والمساندة المصرية لدولة بوركينا فاسو أسهمت بقوة فى تجنيب بوركينا فاسو ويلات الجماعات الإرهابية.





جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، للبرلمان المصرى فى صحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونخبة من ضيوف مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" من العلماء الأفارقة. كما أشاد بو بكر يوجو، بدور وزارة الأوقاف المصرية فى إفريقيا، وبالمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذى عقد بالقاهرة يومى 13، 14 مارس 2021م تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبهمة وزير الأوقاف وعمله المتواصل على نجاح المؤتمر وخدمة ضيوفه من سائر الدول، كما أثنى على موضوع المؤتمر ومخرجاته العلمية.

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