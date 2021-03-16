عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بإرسال مساعدات طبية لكل من اليمن وجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.

وحسبما أفاد موقع رئاسة الجمهورية، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى حكومة جنوب السودان.

من جانبهم أعرب مسئول الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة الأفريقية معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق.

وفى سياق متصل أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض محملتين بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية تمهيدًا لنقلها إلى دولة اليمن.

كما أعرب المسئولون من دولة اليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصرى وعلى أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة اليمنى، تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.