فيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية لكل من اليمن وجوبا

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية للقوات المسلحة المصرية، عبر موقع يوتيوب، فيديو يتضمن إقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.

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