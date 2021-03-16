فيديو.. رئيس الأعلى للإعلام: بقاء الدول مرهون بالحفاظ على جيوشها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة له خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، لمقر قناة إكسترا نيوز، للاطلاع على تفاصيل العمل بها، حيث كان فى استقباله كل من ألبرت شفيق، المشرف العام على القناة، ومحمد حلمى، رئيس القناة، وعدد من المسؤولين بها.

وأوضح جبر: "الجيش المصرى فيه شبه مصر، مش جيش طائفى ولا عقائدى، إنما تلاقى فيه كل الألوان الموجودة، فهو جيش يمثل الشعب المصرى كله".

وتابع: "مفيش بيت فى مصر إلا أما حد فيه عدى على الجيش، سواء فى حرب أو تجنيد، ده بالعكس فى كثير من البيوت فيها شهداء ضحوا بأرواحهم فى سبيل البلد، وفى كل مرة تتعرض مصر لتحدى معين، كأن الأرض تنشق عن هذا الجيش علشان يحمى أمنها واستقرارها".