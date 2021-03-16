البرلمان العربى : مستعدون للتعاون مع الأوقاف المصرية لنشر ثقافة الحوار

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، خطاب شكر من عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، أعرب فيه عن بالغ شكره وتقديره ووفد البرلمان العربى على كرم الضيافة وحسن الوفادة أثناء مشاركتهم فى المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذى عقد بالقاهرة يومى 13 و14 مارس 2021 تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" ، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.





وأوضح بيان الأوقاف أن وفد البرلمان العربى أعرب عن تقديره لوزير الأوقاف وجميع القائمين على المؤتمر للجهد الراقى والتنظيم الرائع والذى انعكس أثره فى مخرجاته المهمة، والتى دشنت مرحلة جديدة من تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة. وأكد على استعداد البرلمان العربى التام للتعاون الدائم مع وزارة الأوقاف فى هذا المجال الحيوى والمهم، ليس فقط للدول العربية إنما للبشرية جمعاء.

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