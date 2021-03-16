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انت الان تتابع تفاصيل خبر الحد الأدني للأولى 4200 جنيه.. جدول زيادة المرتبات بدايةً من يوليو 2021 “بالأرقام” لجميع الدرجات الوظيفية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بالأمس أصدر الرئيس السيسي قراراً حول زيادة المرتبات والمعاشات في يوليو القادم 2021، واشتملت هذه الزيادة على رفع الحد الأدنى للمرتبات بجميع الدرجات الوظيفية المختلفة، بالإضافة إلى علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية قدرها 7%، ولغير المخاطبين قدرها 13%، بالإضافة إلى إقرار حافز خاص لجميع الموظفين العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
جدول زيادة المرتبات بدايةً من يوليو 2021 “بالأرقام”
أولاً| قيمة الزيادة بالنسبة للعلاوة الدورية
- علاوة الـ7% للمخاطبين بالخدمة المدنية قدرها 75 جنيه كحد أدنى وليس لها حد أقصى.
- علاوة الـ 13% لغير المخاطبي بالخدمة المدنية 75 كحد أدنى وليس لها حد أقصى.
ثانياً| قيمة زيادة المرتبات بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية
- 2400 جنيه للدرجة السادسة.
- 2640 جنيه للدرجة الخامسة.
- 2880 جنيه للدرجة الرابعة.
- 3120 جنيه للدرجة الثالثة.
- 3600 جنيه للدرجة الثانية.
- 4200 جنيه للدرجة الأولى.
- 4800 جنيه درجة مدير عام.
- 6000 جنيه للدرجة العالية.
- 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
ثالثاً| الحافز الإضافي الشهر للموظفين العاملين بالدولة
- 175 جنيه للدرجة السادسة والخامسة والرابعة.
- 225 للدرجة الثالثة.
- 275 للدرجة الثانية.
- 325 للدرجة الأولى.
- 350 جنيه لدرجة مدير عام أو كبير.
- 375 جنيه للدرجة العالية.
- 400 جنيه للدرجة الممتازة وما يعادلها.
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وهذا هو بيان المالية الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء اليوم
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