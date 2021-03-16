انت الان تتابع تفاصيل خبر الحد الأقصى للزيادة 1050 جنيه.. جدول زيادة المعاشات في يوليو 2021 بعد إقرار الزيادات الأخيرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف رئيس هيئة التأمين الإجتماعي اللواء جمال عوض عن قيمة زيادة المعاشات المقررة في يوليو القادم 2021، وذلك بعد قرارات الرئيس اعبد الفتاح السيسي التي أصدرها بالأمس حول الزيادات الجديدة للموظفين في المرتبات والمعاشات، والمقررة في موازنة العام المالي الجديد 2021| 2022.

جدول زيادة المعاشات في يوليو 2021 بعد إقرار الزيادات الأخيرة

ووفق تصريحات اللواء جمال عوض في تصريحات صحفية له مع برنامج على مسؤوليت بقناة صدى البلد الفضائية، فإن قيمة الزيادة في المعاشات سوف تكون كما يلي:

بالأرقام تفاصيل زيادة المعاشات بدايةً من يوليو القادم

زيادة 130 جنيه لأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن ألفين جنيه ومن يتقاضون 1000جنيه.

زيادة 260 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه.

680 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتراوح معاشهم ما بين 2000 و 7000 جنيه.

1050 جنيه وهي أقصى زيادة لأصحاب المعاشات الذين يزيد معاشهم عن 7 آلاف جنيه.

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وأضاف عوض أن الرئيس السيسي قرر أن تكون نسبة الزيادة 13% هذا العام، لتتماشى مع نسبة التضخم، وأشار إلى أن ما يقرب من 10 مليون ونصف سوف يستفيدون من الزيادة الجديدة التي قررها الرئيس في يوليو المقبل، كما أكد اللواء جمال عوض أن قيمة المعاشات التي سيتم صرفها في العام المالي المقبل سوف تصل إلى 282 مليار جنيه.