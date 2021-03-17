انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك والترجي في دوري الأبطال

انتهي الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام على استاد القاهرة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

دخل لاعبو الزمالك المباراة باندفاع هجومي لإحراز هدف مبكر وسيطر لاعبوه على وسط الملعب، في المقابل امتص لاعبو الترجي حماس الزمالك وبدأ لاعبوه في تبادل الهجمات مع لاعبي الزمالك، وتستمر النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

هدأ أداء الفريقان في الربع ساعة الثانية في الشوط الأول ، وفرض الترجي أسلوب لعبه على لاعبي الزمالك، حيث التزم لاعبو الترجي التونسي بدفاع المنطقة والضغط على لاعبي الزمالك بداية من وسط الملعب.

وفي المقابل فشل لاعبو الزمالك في اختراق التكتل الدفاعي الذي فرضه الترجي التونسي ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة.

لجأ لاعبو الترجي لإضاعة الوقت بالطرق الشرعية من خلال السقوط كثيرا من الحارس وبعض لاعبي الفريق التونسي، مع اعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة، في حين أن لاعبي الزمالك لم يتمكنوا من فك شفرة دفاع الترجي لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أسامة فيصل

فيما بدأ فريق الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى .

خط الدفاع: عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز - إلياس الشتي .

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - حمدو الهوني .

خط الهجوم: ويليام توجي - عبد الباسط خالد.

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم فى المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.