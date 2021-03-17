مصدر أمنى ينفى إصابة 20 محتجز وشرطيا بقسم ثان شبرا بـ"كورونا"

نفى مصدر أمنى، صحة ما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إصابة أكثر من 20 شخصا داخل قسم شرطة ثان شبرا بفيروس "كورونا" ما بين أفراد شرطة ومُحتجزين.
وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.
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