لجنة الشؤون الأفريقية تشيد بدور الأوقاف المصرية فى القارة السمراء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشؤون الإفريقية بـ البرلمان المصرى، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونخبة من ضيوف مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" من العلماء الأفارقة وهم بو بكر يوجو رئيس اتحاد جمعيات المسلمين بدولة بوركينا فاسو، والشيخ الهادى موسى سالم شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا، والدكتور سعيد سيلا رئيس مكتب العلماء بالمجلس الأعلى الإسلامى بمالى، وسمير ذو الفقار عضو هيئة كبار العلماء بتنزانيا.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيانها، اليوم الثلاثاء، أن النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الشؤون الإفريقية أشادت بجهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدة أن وزير الأوقاف رجل مقاتل.









وقالت الوزارة إن جمعة عرض جانبا من جهود الوزارة فى قارة إفريقيا التى تضمنت الآتى :

أولًا : تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة هذا العام 2020-2021:

تمت مشاركة وزير الأوقاف فى مؤتمر الخرطوم الذى عقد تحت عنوان "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، وذلك فى الفترة من 24- 25 أكتوبر 2020م، وفى إطار التعاون المشترك بمجال تدريب الأئمة داخل مصر وخارجها، تم عقد دورة تدريبية مشتركة لأئمة المساجد الكبرى فى مصر والسودان بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية فى الفترة من 21- 31ديسمبر- 2020م، وقد ركزت الدورة على قضايا تجديد الخطاب الدينى ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وحاضر فيها نخبة من العلماء المتميزين فى مختلف المجالات.

ونظمت الوزارة دورة تدريبية فى الفترة من 24- 26 ديسمبر2020م للأئمة المصريين والسودانيين، وذلك بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، بمشاركة الطلاب النيجيريين المسجلين على المنح الدراسية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتم إرسال قافلة دعوية من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف المصرية إلى دولة السودان، ضمت 6 أئمة و5 واعظات فى الفترة من 31 يناير حتى 11 فبراير 2021 للمشاركة فى البرنامج الدعوى المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين، وقد جابت القافلة ولايات:"النيل الأبيض – شمال كاردوفان- شمال دارفور – جنوب دارفور- الخرطوم".

ثانيًا : تعزيز التعاون مع دولة تنزانيا:

المركز الإسلامى بتنزانيا : والذى تم إنشاؤه عام 1964م لتقديم أنشطة دعوية وتعليمية من خلال موفدى وزارة الأوقاف، وعددهم 12 موفدًا مصريًّا، بالإضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على المعاهد الأزهرية، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كل أنشطة ومنشآت المركز، ويدرس به حاليًا نحو ألف طالب تنزانى فى مختلف المراحل التعليمية.

مسجد المركز: وقد تم افتتاحه بعد تطويره فى سبتمبر 2020، بالإضافة إلى مصلى السيدات، وقد تحملت الوزارة من مواردها الذاتية عملية تطوير المركز الإسلامى ومسجده، وبلغت التكلفة 10 ملايين وأربعمائة ألف جنية، إضافة إلى اعتماد مليون و300 ألف جنيه لتجهيز فرش وأثاث المركز، وجارٍ عملية التجهيز والتوريد.

ثالثًا - فى مجال الإيفاد الدائم:

بلغ عدد الموفدين إلى الدول الإفريقية إيفادًا دائمًا 24 إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، وبيان ذلك كالتالى:

دولة تنزانيا:

بلغ عدد الموفدين بها 12 موفدًا إيفادًا دائمًا.

دولة أوغــندا :

يوجد بها 3 موفدين إيفادًا دائمًا.

دولة موزمبيق :

يوجد بها 3 موفدين إيفادًا دائمًا.

دولة الكامــيرون :

يوجد بها موفدين إيفادًا دائمًا.

دولة كينــيا :

يوجد بها موفدين موفد إيفادًا دائمًا.

دولة السنغال :

يوجد بها موفدًا إيفادًا دائمًا.

السودان :

يوجد بها موفد إيفادًا دائمًا.

رابعًا - فى مجال إيفاد شهر رمضان المبارك :

وصل عدد الموفدين إلى الدول الإفريقية قبل جائحة كورونا خلال شهر رمضان من عام 1436هـ حتى رمضان عام 1440هـ 42 إمامًا وقارئًا، منهم 30 إمامًا، و12 قارئًا، وجارٍ التواصل مع وزارة الخارجية لإيفاد هذا العام وفق ظروف كل دولة.

خامسًا - المشاركات والمسابقات:

تم تكريم فضيلة الشيخ محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الإسلامى بدولة تشاد من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحه وسام الدولة للعلوم والفنون، خلال احتفالية مولد النبى التى أقيمت يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، كما تم مشاركة العديد من الدول الإفريقية فى جميع مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقد بلغ عدد الدول الأفريقية المشاركة فى المؤتمر الثلاثين عام 2019 27 دولة.

وشارك العديد من الدول الإفريقية فى مسابقة وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم لعام 2019، وفازت 3 دول إفريقية بمراكز متقدمة فى المسابقة وهى "تشاد – كينيا – السنغال"، وتم تكريم الفائزين بها من خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى وتم منحهم جوائز مالية قيمة بلغت 260 ألف جنيه.

وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تم الإعلان عن مسابقة وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم لعام 2020م، وقد تم تخصيص فرع كامل من أفرع المسابقة وهو فرع حفظ نصف القرآن على الأقل للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية، وقد شارك فى المسابقة 30 دولة إفريقية.

كما فازت دولتان إفريقيتان بمراكز متقدمة فى المسابقة وهى "تنزانيا- النيجر"، وتم تكريم الفائزين خلال احتفال وزارة الأوقاف، من قبل وزير الأوقاف، وتم منحهم جوائز مالية قيمة بلغت 280 ألف جنيه، كما تم تكريم 12 منهم بجوائز تشجيعية، وتم مشاركة 45 شخصية إفريقية فى المؤتمر الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذى عقد فى الفترة من 13- 14 مارس 2021م ، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" ممثلين عن 17 دولة إفريقية بيانها كالتالى: "السودان – جنوب السودان – مالى – تشاد- تنزانيا –جزر القمر- الكونغو – رواندا – مالاوى – الصومال – ليبيا – بور كينافاسو – الكاميرون – تونس – كينيا – موريتانيا – كوت ديفوار".

وذكرت الوزارة فى أن وزير الأوقاف التقى على هامش المؤتمر برؤساء وفود الدول الإفريقية وكان من بينهم:" الدكتور نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، تيموسى متامبو وزير التوعية العامة والوحدة القومية المالاوى، وعمر على روبلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الصومالى، وعبد الله برك كوت، أمين المجلس الإسلامى السودانى، وأبو بكر عبد الله جمل الليل مفتى جمهورية القمر المتحدة، وعبد الله منجالا- رئيس الجمعية الإسلامية بالكونغو الديمقراطية".

كما شاركت وزارة الأوقاف فى العديد من المسابقات العالمية للقرآن الكريم فى قارة إفريقيا، من خلال المتسابقين والمحكِّمين المصريين ومن ذلك:

م المسابقة وتاريخها

1. الجزائر: 2015، 2016، 2017، 2018، 2020

2. السودان: 2015، 2016، 2017، 2018

3. المغرب: 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2019

4. تونس 2015، 2017، 2018، 2019

5. جامبيا 2016

6. موريتانيا 2019

سادسًا : جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى دول إفريقيا، ومنها:

تم إرسال 440 مجموعة من سلسلةرؤية للفكر المستنير باللغة العربية لدولة السودان والسفارة السودانية بالقاهرة ، وكذلك 110 مجموعة لسفارة جمهورية مصر العربية بالسودان.

تم إرسال عدد 110 مجموعة من سلسلة "رؤية " للفكر المستنير باللغة العربية للمركز الإسلامى المصرى بدولة تنزانيا .

تم إرسال عدد 406 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير باللغة العربية لدولة موريتانيا والسفارة الموريتانية بالقاهرة .

تم إرسال عدد 560 مجموعة من سلسلة"رؤية " للفكر المستنير باللغة العربية لدولة المغرب والسفارة المغربية بالقاهرة .

جارٍ إرسال 330 مجموعة من سلسلة "رؤية " للفكر المستنير باللغة العربية إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة تشاد .

تم تسليم الهيئة العامة للاستعلامات 25 مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة للغة الإنجليزية و5 مجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير باللغة العربية ، وفلاشة تم تحميل الإصدارت الإلكترونية عليها، لتسليمها للمستشار الإعلامى لمصر بجنوب إفريقيا.

رعاية نحو 104 طالب وافد بتكلفة مالية نحو 624 ألف جنيه مصرى سنويًّا .

إهداء عدد 65 مكتبة إسلامية كبرى للعديد من الدول الإفريقية، خلال الفترة من 2013م حتى 2018م.

إنشاء لجنة دائمة للشئون الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعنى بالبحوث والدراسات الخاصة بالشأن الأفريقى فى مختلف المجالات.

سابعًا: العناية بالترجمة إلى اللغات الإفريقية:

حيث تم ترجمة خطبة الجمعة إلى أربع لغات إفريقية، هى: (السواحلية، الأمهرية، الهوسا والصومالية)، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى اللغات العالمية التى يتحدث بها بعض أبناء القارة من العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة .

كما تم ترجمة (18) كتابًا إلى اللغات الأفريقية، كالتالى:

(8) كتب إلى اللغة السواحيلية.

(4) كتب إلى لغة الهوسا.

(3) كتاب إلى اللغة الأمهرية.

(3) كتب إلى لغة البمبرا.