فيديو .. الصحة توضح الأمراض التى تحتاج للتبرع بالدم باستمرار

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، منذ قليل، بيانها اليومى بشأن أعداد إصابات فيروس كورونا فى مصر، حيث أكدت أنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة بـ كورونا و44 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 192.195 من ضمنهم 148.089 حالة تم شفاؤها، و11.384 حالة وفاة.